Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.