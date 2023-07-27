Kastamonu'da Fırtına Sonucu Binalarda Hasar Oluştu
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Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, 1 otomobilde hasar oluştu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın çatısı uçarak, otopark ve anaokulu oyun parkına düştü. Yaralanan olmazken, otoparktaki otomobil hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca Kuzey Kent Mahallesi'ndeki bir özel okulun çatısında da hasar meydana geldi.
Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, 1 otomobilde hasar oluştu.
Kentte kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın çatısı uçarak, site içindeki otopark ve bitişikteki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun oyun parkına düştü.
Olayda yaralanan olmazken otoparktaki otomobil, üzerine düşen çatı parçaları nedeniyle hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Fırtına nedeniyle Kuzey Kent Mahallesi'ndeki bir özel okulun çatısında da hasar oluştu.