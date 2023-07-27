Kastamonu'da Fırtına Sonucu Binalarda Hasar Oluştu

Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, 1 otomobilde hasar oluştu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın çatısı uçarak, otopark ve anaokulu oyun parkına düştü. Yaralanan olmazken, otoparktaki otomobil hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca Kuzey Kent Mahallesi'ndeki bir özel okulun çatısında da hasar meydana geldi.