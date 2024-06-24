Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da, hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucunda, "kasten öldürme, kasten yaralama ve silahla tehdit" suçlarından 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö'nün saklandığı ikamet tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.