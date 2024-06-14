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Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

Kastamonu'da, 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle sosyal medya uygulaması üzerinden dolandıcılık yapan U.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir dosyadan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 62 ayrı dolandırıcılık suçundan da aranan U.E'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

Üst aramasında Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli sahte personel tanıtım kartı ele geçirilen U.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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