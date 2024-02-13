Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Jandarma ekipleri 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'nin, Araç ilçesinde bir ikamette olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.