Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.Y, kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.