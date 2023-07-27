Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
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Kastamonu'da 18 ayrı suçtan hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. H.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da 18 ayrı suçtan hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında hakkında 18 suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B, yakalandı.
H.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel