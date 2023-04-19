Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan K.S. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.