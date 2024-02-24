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Kastamonu'da firar eden hükümlü ve yardımcısı yakalandı

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Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi polis tarafından yakalandı. Firar eden hükümlü ve yardımcısının işlemleri devam ediyor.

Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi yakalandı.

Kasten yaralama, basit yaralama ve hakaret suçlarından 5,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü K.H, sabah saatlerinde Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.

Kendisine yardım eden E.S. ile ormanlık alana kaçan K.H'yi bulmak için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yakalanan K.H. ve E.S'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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