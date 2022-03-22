Kastamonu'da fidanlıktaki tel örgüyü çalan 3 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda yeni dikilen fidanların korunması için kullanılan tel örgüyü çaldığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Akseki köyünde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeni dikilen fidanların çevresinin kapatılması için kullanılan tel örgünün çalındığının fark edilmesi üzerine İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen soruşma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen M.U. (26), I.G. (25) ve U.K. (28) yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 155 kilogram tel örgü ile tel kesmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.