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Kastamonu'da FETÖ üyesi eski kamu görevlisi yakalandı

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Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan E.V. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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