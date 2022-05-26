Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan M.B'nin (32) Ankara'da olduğu tespit edildi.

Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Kastamonu'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesine götürülen M.B. tutuklandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu, Güncel, Haberler

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