Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan öğretmen tutuklandı

Kastamonu'da yapılan operasyonda FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen bir öğretmen tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.