Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan öğretmen tutuklandı
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Kastamonu'da yapılan operasyonda FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen bir öğretmen tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan öğretmen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, öğretmenlik görevini sürdüren K.G'nin FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.G. ikametinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.