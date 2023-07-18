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Kastamonu'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda E.K. isimli şahıs, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hüküm giymişti.

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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