Kastamonu'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilerek yakalandı.
Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yakalanan E.İ, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel