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Kastamonu'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilerek yakalandı.

Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan E.İ, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu ByLock Güncel Haberler

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