Kastamonu'da fabrika yangını

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin de desteğiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, Hüseyin Karakaya ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye çalışanı, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken, ilk müdahale sonrası Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.