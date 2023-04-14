Kastamonu'da evinde ölü bulunan eczacı kadının adli tıp raporu açıklandı

Kastamonu'da evinde ölü bulunan 41 yaşındaki eczacı Gizem Memioğlu'nun patolojik beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi.

Memioğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca yapılan otopsinin raporu hazırlandı.

Sosyal medya hesabından adli tıp raporunu paylaşan ailenin avukatı Mustafa Arabacı, "Raporun sonuç bölümü şu şekildedir. 'Kişinin ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur." ifadesine yer verdi.

Raporda, Memioğlu'nun travmatik tesirle ya da zehirlenerek öldüğüne yönelik tıbbi bir delilin bulunmadığı kaydedildi.

MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları'nda 2019-2021 yıllarında başkanlık yapan Memioğlu, 5 Ocak'ta il merkezi Kuzeykent Mahalllesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.