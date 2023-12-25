Kastamonu'da evi ateşe veren kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde evi ateşe vererek, 3 evin zarar görmesine sebep olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Araç ilçesinde 23 Aralık'ta evi ateşe vererek, 3 evin zarar görmesine neden olduğu öne sürülen U.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla tutuklandı.