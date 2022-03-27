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Kastamonu'da ev yangınında anne öldü, kızı yaralandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da ev yangınında anne öldü, kızı yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın öldü, kızı yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın öldü, kızı yaralandı.

Yurtbaşı köyünde Kezban Alan'a (80) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kezban Alan'ın kızı Melike Alan (55) köylüler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının ardından yaptıkları incelemede Kezban Alan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Melike Alan ise Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da ev yangınında anne öldü, kızı yaralandı

Kastamonu'da ev yangınında anne öldü, kızı yaralandı

Kastamonu'da ev yangınında anne öldü, kızı yaralandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, Yangın, Ölü, Güncel, Haberler

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