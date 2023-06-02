Kastamonu'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Ocakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu

KASTAMONU - Kastamonu'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Kastamonu il merkezi Saraçlar Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak bölümündeki ocakta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.