Kastamonu'da Ev Hanımlarından Gazze'ye Destek Kermesi

Kastamonu'da ev hanımları, Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenledi. Ev kadınları tarafından yapılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler Gazze için satışa sunuldu.

Kastamonu'da ev hanımları, Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenledi.

Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde düzenlenen kermeste, ev kadınları tarafından yapılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler Gazze için satışa sunuldu.

İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, 4 gün boyunca ev kadınlarının destekleriyle Gazze yararına kermes düzenleyeceklerini söyledi.

Gazze'de bir katliam yaşandığını, her gün yüzlerce çocuk ve kadın öldüğünü vurgulayan Güler, "Bir insanlık dramı yaşanıyor ve biz burada bu acıları hissediyoruz. Vicdanen rahatsız oluyoruz. Hanımlar olarak 4 haftadır atölye çalışmaları yaptık, bu kermese hazırlandık. Kardeşlerimize nasıl destek olabileceğimizin derdine düştük. Allah razı olsun hanımlarımızdan." dedi.

Birçok kadının çeyizliklerini de kermese getirdiğini aktaran Güler, "Yazmalarını, başörtülerini, belki çocuğu için yaptığı nevresim, pike takımlarını getirdiler. 'Orada o acılar yaşanırken biz bunları tutamıyoruz sandıklarımızda' dediler. Bunların satışını yapıyoruz. Bu satışların tamamı Gazze'ye yardım olarak gidecek. Onların dertlerine, acılarına bir nebze olsun çare olursa bizim içimiz rahatlayacak." diye konuştu.

Ev hanımı Şerife Sönmez de ev hanımları olarak Gazze için bir araya geldiklerini belirterek, "Hep birlikte günler öncesi hazırlanarak burada hayır kermesinde bulunuyoruz. Bir kısmımız yöresel etli ekmek, bir kısmımız çiğ köfte yapıyor. Burada yaşlısından gencine çok güzel bir dayanışma içindeyiz. Kermesimize herkesi davet ediyoruz." dedi.