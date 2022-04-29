Kastamonu'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte aniden bastıran sağanak ve bazı rögarların tıkanması sebebiyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı caddelerde ulaşım kısa süreli aksadı.

Sürücüler ile yayalara zor anlar yaşatan yağış sırasında tıkanan rögarlar, belediye ekiplerince temizlendi.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.