Kastamonu'da Eşini ve Polisleri Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve 'Teslim ol' çağrısında bulunan 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan H.S'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ağlı ilçesinde 8 Ağustos'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, 'teslim ol' çağrısında bulunan 2 polisi de tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalanmıştı.