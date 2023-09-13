Kastamonu'da Eşini ve Polisleri Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve 'teslim ol' çağrısında bulunan 2 polis memurunu yaralayan, ardından kendisine zarar veren şüpheliyi yakalayan emniyet personelleri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve 'teslim ol' çağrısında bulunan 2 polis memurunu yaralayan, ardından kendisine zarar veren şüpheliyi yakalayan emniyet personelleri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 8 Ağustos 2023 yılında meydana gelen olayda H.S., boşanma aşamasında olduğu eşi A.S.'yi av tüfeğiyle yaralandıktan sonra kaçmaya çalıştı. Kaçan H.S., 'teslim ol' çağrısında bulunan 2 polis memurunu da silahla yaraladı. Ardından kendisine zarar vermeye çalışan H.S., polis ekipleri tarafından bacağı ve kolundan vurularak yakalandı. H.S., tedavisinin tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay tarafından eşi ve iki polis memurunu yaralayan H.S'yi yakalayan komiser, 4 polis memuru ve bekçiye, görevlerinde gösterdikleri dikkat ve özenli çalışmaları dolayısıyla başarı belgesi verildi. - KASTAMONU