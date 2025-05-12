Kastamonu'da Engelli Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Kastamonu'da engelli öğrencilerin el emeğiyle yaptıkları ürünler sergilendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan resim, yakma, örgü, elmas mozaik gibi yaklaşık 70 ürün yer aldı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Çetin Kılınç serginin açılışında yaptığı konuşmada, engelli birey ve öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinin önemine dikkati çekti.

Öğrencileri tebrik eden Kılınç, çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Keskin ise el sanatları ve görsel sanatlar atölyelerinde öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde yaptıkları ürünleri sergilediklerini belirtti.

Özel bireylerin yeteneklerini görmekten ve göstermekten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Keskin, "Burada elmas mozaik ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz bir buçuk yılda yapılıyor. Tek tek mekikle işler gibi öğrencilerimizin sabrının göstergesi olan ürünler. Yakma ürünlerimiz var. Özel bireylerin bir şeyler başarabildiğini göstermek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Vural Yılmaz da okullarında orta ve ağır düzeyde zihinsel ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimizin yıl boyunca atölyelerde üretmiş oldukları ürünleri sergiliyoruz. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Özel öğrencilerimizin neler yaptığını gösterdik." dedi.

Engelli çocuklara 90 oyun kuponu hediye edildi

Alışveriş merkezi müdürü Dilaver Güngör ise engelli öğrencilerin yaptıkları ürünleri alışveriş merkezlerinde sergilemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, "Onları alışveriş merkezimizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. Buradaki oyun merkezinden 90 adet oyun kuponu hediye ettik. Bu bizi ve çocuklarımızı çok mutlu etti. Biz bu güzel çocuklarımızın bir gün değil her gün yanlarında olmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.