Kastamonu'da Elektrik Telinden Kaynaklı Anız Yangını

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kopan elektrik telinin çıkardığı anız yangınında 3 dönüm arazi zarar gördü.

İlçeye bağlı Suluca köyünde, saat 17.30 sıralarında elektrik direğinden kopan telin neden olduğu kıvılcımlar sonucu anız yangını çıktı. Kuru otların tutuşması sonucu alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Yangını fark eden köy sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kazma, kürekle alevlere toprak atarak katıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 3 dönüm alan yandı.