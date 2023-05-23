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Kastamonu'da Ekmek Arasında Uyuşturucu Taşıyan 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Ekmek Arasında Uyuşturucu Taşıyan 2 Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'ya ekmeğin içinde uyuşturucu getiren 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince B.A. ve İ.A'nın kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.

Kastamonu'ya ekmeğin içinde uyuşturucu getiren 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince B.A. ve İ.A'nın kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.

Kent merkezinde şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ekmeğin arasına gizlenmiş 43,77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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