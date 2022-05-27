Kastamonu'da ekmeğin içinde uyuşturucu taşıyan kişi gözaltına alındı - Haberler

Kastamonu'da ekmeğin içinde uyuşturucu taşıyan kişi gözaltına alındı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde ekmeğin içinde uyuşturucu taşıyan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde ekmeğin içinde uyuşturucu taşıyan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B'nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine zanlının üstünde ve yanındaki eşyalarında yapılan aramada, ekmeğin içine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Geçen yıl aralık ayında İstanbul'dan Kastamonu'ya gelirken üst araması yapılan S.B'nin iç çamaşırına çorap dikilerek hazırlanan bölümde uyuşturucu madde bulunmuştu. Gözaltına alınan S.B. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
AA / Özgür Alantor - Güncel