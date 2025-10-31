Haberler

Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar mezun oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 776 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 776 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 678 jandarma uzman erbaş ile 98 sahil güvenlik uzman erbaş için 38. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi tarafından verildi.

Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, komando temel eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan uzman erbaşları tebrik etti.

Jandarmanın suçla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Tanrıverdi, "Adeta çelikten bir kale gibi duran bu evlatlarımız her türlü suç örgütü ve şer odağı ile mücadele eden jandarma teşkilatı ve sahil güvenlik teşkilatının bir mensubu olacaklardır. Kahraman uzman erbaşlarımız yurdumuzun her köşesinde omuz omuza büyük heyecanla kamu düzenini sağlamak maksadıyla kanı ve canıyla mücadele edecektir." dedi.

Ailelere ve eğitim gören uzman erbaşlara seslenen Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Değerli aileler, büyük fedakarlıklarla yetiştirip bize emanet ettiğiniz evlatlarınız aldığı zorlu eğitimi başarıyla tamamlamışlardır, sizleri kutluyorum. Burada temel kolluk konularının yanında milli, ahlaki ve insani değerlerine bağlı, hukuk ve insan haklarına bağlı birer uzman erbaş olarak yetiştiğinize inanıyorum. Burada kazandığınız yetenekler ve değerler, başarıyla görevinizi icra etmenizi sağlayacaktır. Mesleğinizi çok seviniz. Hiçbir şahsi menfaatinizi görevinizin önüne geçirmeyin. Silahımızı sırdaş, silah arkadaşını kardeş, vatan toprağını şehitlerimizin emaneti bilen kahramanlarımızın arasına katılmanızın manevi hazzı içerisindeyiz."

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç ise komandoların 26 haftalık eğitimleri başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, "Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğrunda büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bize bıraktıkları kutsal bir emanettir." ifadesini kullandı.

Gösteri timi tarafından tüfekli gösteri sunulan törende komandolar yakın dövüş sanatlarını sergiledi, halatla kuleden inerek Türk bayrağı açtı.

Törende köpek timleri de gösteri sundu.

Tören geçidinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Milli yıldızımız ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları arasında
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.