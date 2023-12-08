Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 575 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 500 jandarma uzman erbaş ile 75 sahil güvenlik uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 25 hafta süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, Vali Meftun Dallı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Dallı, burada yaptığı konuşmada, mezun olan uzman erbaşları tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da kursu başarıyla tamamlayan komandoların Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapmaya hak kazandığını söyledi.

Vatan sevgisinin önemine değinen Kılıç, "Vatan, bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğrunda büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bize bıraktığı kutsal birer emanettir." dedi.

Ailelere seslenen Albay Kılıç, şöyle konuştu:

"Gözünüzden sakınarak yetiştirip Jandarma Teşkilatına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderdiğiniz evlatlarınız zorlu eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak teşkilatımıza katılmaya hak kazanmışlardır. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Sizin evlatlarınız olduğu kadar bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve yaşarken onurlandırılan kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Şerife Bacı'nın torunları, Kastamonu komandoları... Yeni görevinizin yüce milletimize, Jandarma Genel Komutanlığına, çok değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinizi en içten duygularımla kutlarım. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ve zeybek gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.