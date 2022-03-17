Kastamonu'da eğitime kar engeli - Haberler

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Kastamonu'da eğitime kar engeli

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 18 Mart Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, 18 mart, Cuma, kar, Güncel, Haberler

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