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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kastamonu'ya uyuşturucu getirecekleri tespit edilen zanlıların aracı kent girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerleri ve eşyalarında yapılan aramada, 8,77 gram sentetik uyuşturucu ile 3,27 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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