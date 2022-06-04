Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri devam ediyor - Haberler

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Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri devam ediyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri devam ediyor

Kastamonu'daki Türk Dünyası Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kastamonu'daki Türk Dünyası Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kastamonu Belediyesince 3-5 Haziran'da düzenlenen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

Ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, plaket verdiği sanatçıya teşekkür etti.

Yıldızdoğan, konuşmasında, Kastamonu'da olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu topraklar bin yıldır bizim. Hem manevi hem milli kanatta bizim. Bu bayrak inmesin, ezan dinmesin diye nice nice civanlarımız, yiğitlerimiz, erlerimiz can verdi." dedi.

Türk Dünyası Günleri kapsamında gün içinde çeşitli etkinlikler ve konserler gerçekleştirildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kastamonu Güncel Haberler

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