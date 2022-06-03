Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı - Haberler

Kastamonu Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen Türk ve 28 ülke ile özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelerinin bayraklarını sallayarak ve marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında farklı ülke ve özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelere özgü kıyafetler giydi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Günleri'ni bu yıl çok daha kapsamlı şekilde düzenlediklerini belirterek, "Kastamonu gibi kadim bir ilimizde, bin yıllık Türk yurdunda hem Selçuklu hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz şehrimizde böyle bir etkinliği düzenlemek istedik. İnşallah bundan sonra bu etkinliğimiz çok daha kapsamlı, çok daha geniş olarak geleneksel hale getirilecek." dedi.

Programın devamında halk oyunları ekipleri ile Turan Halkları Dans Gösterisi sunuldu.