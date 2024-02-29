Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etme suçu soruşturması kapsamında bir kadının fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Operasyonda D.S. ve T.K. tutuklanırken, V.T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu soruşturması kapsamında bir kadının, 3 kişi tarafından fuhşa sürüklendiğini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler D.S, T.K. ile V.T.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.