Kastamonu'da düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler polis tarafından sorgulanıyor.