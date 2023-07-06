Kastamonu'da düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler polis tarafından sorgulanıyor.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bıçakla yaralan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde katıldıkları düğünün ardından Ersoy Demirci ile Y.A, A.A, B.Y. ve H.A arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Demirci bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince Y.A, A.A, B.Y. ve H.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel