Kastamonu'da Düğün Sırasında Havaya Ateş Açıldı: 1 Yaralı, 8 Şüpheli

Kastamonu'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili 8 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Gölköy'deki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu E.A'nın yaralandığı, olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, titizlikle yürütülen araştırmalar neticesinde 8 şüphelinin tespit edildiği, şahısların üst aramalarında ve ikametlerinde 10 tabanca ele geçirildiği, silahların inceleme yapılmak üzere koruma altına alındığı aktarıldı.

Konuyla ilgili adli sürecin ilgili makamlarca sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, havaya ateş ederek vatandaşların hayatlarını riske atan ve en mutlu günleri acıya dönüştüren kişi ya da kişilerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.