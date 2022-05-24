KASTAMONU - Düğün eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı - Haberler

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KASTAMONU - Düğün eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

AA - Güncel
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düğün eğlencesinde havaya ateş açtıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düğün eğlencesinde havaya ateş açtıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Karşı köyü mevkisindeki kara yolunda kalabalık bir grubun havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, harekete geçti.

Jandarma ekipleri, damat eğlencesi yaparak havaya ateş eden M.Ş. (43), İ.A. (27), H.S. (21), A.S. (49) ve O.Ç'nin (38) üst ve araçlarında 2 ruhsatsız, 5 ruhsatlı tabanca ile 232 fişek ele geçirdi.

Çevrede yapılan incelemede ise 340 boş kovan bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Güncel

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