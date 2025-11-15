Haberler

Kastamonu'da Düğün'de Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da bir köyde gerçekleştirilen düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu S.D. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle gözaltına alınan şüphelilerin üstünde ruhsatsız tabancalar ve fişekler bulundu.

Kent merkezine bağlı köydeki düğün sırasında havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Köye giden ekipler, havaya ateş açtıkları belirlenen S.D. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
