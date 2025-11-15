Kastamonu'da Düğün'de Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden iki kişi gözaltına alındı.

Kent merkezine bağlı köydeki düğün sırasında havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Köye giden ekipler, havaya ateş açtıkları belirlenen S.D. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 13 tabanca fişeği ele geçirildi.