Kastamonu'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Para Cezası
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift yapan bir sürücüye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 32 bin 233 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Kastamonu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bir sürücünün el frenini çekerek aracını kendi etrafında döndürüp drift yapması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Jandarma ekiplerince yakalanan F.B'ye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.