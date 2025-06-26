Kastamonu'da Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 68 Bin Lira Cezası

Kastamonu'da Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 68 Bin Lira Cezası
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Kastamonu'da muayenesi bulunmayan otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye toplamda 68 bin 204 lira para cezası uygulandı. Sürücü, çevreyi rahatsız ettiği için tespit edildi ve aracı trafikten men edildi.

Kastamonu'da muayenesi bulunmayan otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

Kuzeykent Mahallesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda kimliği tespit edilen sürücünün, ehliyetinin olmadığı, aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye, muayenesi bulunmayan araçla trafiğe çıkma, ehliyetsiz araç kullanma ve drift yapmak suçlarından 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

Araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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