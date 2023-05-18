Kastamonu'da Dolu Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

Kastamonu'da etkili olan dolu yağışı sebebiyle yollar beyaz örtü ile kaplandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere de zor anlar yaşattı. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu.

Dolu yağışı yolları beyaza büründü

Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan dolu yağışı sebebiyle yollar beyaz örtü ile kaplandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere de zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Merkez ve ilçelerde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle yollar beyaz örtü ile kaplandı. Dolu yağışının etkili olduğu yollarda bazı vatandaşlar araçlarını durdurmak zorunda kaldı.

Kısa sürede yolları beyaza bürüyen dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.