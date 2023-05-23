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Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kastamonu'da sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu.

Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KASTAMONU - Kastamonu'da sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün uyarısının ardından Kastamonu'da üç gündür yağış etkili oluyor. Son olarak Kastamonu'da il merkezinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Sürücüler dolu yağışında araçlarını kapalı alanlara götürerek korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu.

Meteorolojik tahminlere göre, Kastamonu'da yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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