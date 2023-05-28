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Kastamonu'da Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kastamonu'da Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Vatandaşlar araçlarını dolu yağışından battaniye ile korumaya aldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Vatandaşlar araçlarını dolu yağışından battaniye ile korumaya aldı.

Azdavay'da kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarını, üzerine örttüğü battaniye ile korumaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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