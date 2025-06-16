Kastamonu'da Doğanın Renk Şöleni

Kastamonu'da Doğanın Renk Şöleni
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Kastamonu'da kendiliğinden yetişen gelinciklerin yanı sıra sarı ve mor çiçekler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dört mevsim sunduğu güzellikleriyle Kastamonu, birçok fotoğrafçının gözdesi haline geldi.

Kastamonu'da kendiliğinden yetişen gelinciklerin yanı sıra sarı ve mor çiçeklerle renklenen araziler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kastamonu-Daday kara yolu ile Alpı köyü yakınlarındaki araziler, farklı renklerdeki çiçeklerle süslendi. Yoldan geçerken doğanın renk şölenine tanıklık eden birçok kişi, kısa molalar vererek hem dinleniyor hem de çiçeklerin arasında fotoğraf çektiriyor.

Fotoğrafçı Nevzat Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin dört mevsim sunduğu güzellikleri fotoğrafladıklarını söyledi.

Bu mevsimde gelincik, papatya ve bahçe çiçeklerinin kırsal alanları süslediğini anlatan Nergiz, "Kastamonu'nun fotoğrafçıları olarak bu güzellikleri çekmeye çalışıyoruz. Şehrin hemen hemen her bir köşesinde özellikle kırsal alanlarda bu çiçeklerden bolca bulabilirsiniz. Kastamonu bu konuda bulunmaz cennet, bizler de en güzel şekilde bu mevsimi değerlendirmek istiyoruz ve doğaya çıkıyoruz. Tüm fotoğrafçıları da bu güzellikleri gelip yerinde görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kırlarda çiçeklerin güzelliği dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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