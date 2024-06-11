Kastamonu'da Din Görevlilerine İlk Yardım Eğitimi Veriliyor

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından din görevlilerine ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programına katılan Vali Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 1054 köyünün bulunduğunu belirtti.

Bu köylerin tamamına yakınında din görevlilerinin olduğunu anlatan Dallı, "Oralarda yaşayan insanlarımız artık 60-70 yaşına gelmiş, büyük çoğunluğu yaşlı kesim. Birçok köyümüzde belki de 10 ya da 15 nüfus var. Buralarda başlarına bir kaza geldiğinde ilk müdahaleyi yapacak kimse de yok köyde. Fakat oradaki hocamız, belki de gün gelecek o köyde hayat kurtaracak. Varsa o köylerde gençlere hocalarımız ilk yardım eğitimini öğretecekler, sertifikalı olmasa da en azından belli başlı birkaç ilk yardım eğitimini öğretebilirler. Yine günü geldiğinde belki de bu da hayat kurtaracaktır." dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine ortalama 10 dakika içinde ulaştığını belirtti.

Ancak kalp krizi gibi acil vakalarda beyin ölümünün 4 dakika içinde gerçekleştiğini anlatan Derdiyok, "Bizler için kişinin 4 dakikadan sonraki süreci tamamen o kişinin hayati tehlikesinin arttığı döneme denk geliyor. Bu yüzden müftülük personeline verilecek eğitimin ana konusu bunu oluşturuyor. Evet, bizler 10 dakika içerisinde oraya geleceğiz ama bazen bizler de geç kalabiliyoruz. Amacımız şu, bizler yetişene kadar ilk müdahalede bulunacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Burada sizlerin vereceği destek bizler için çok önemli. 40 kişi ile başlıyoruz fakat bizler herkese ilk yardım eğitimi vermek istiyoruz." diye konuştu.

İl Müftüsü Bekir Derin de az nüfuslü köylerde din görevlilerinden başka kamu görevlisinin kalmadığını söyledi.

İlk yardım eğitimine herkesin ihtiyacı olduğunu anlatan Derin, "Acil bir durum olduğunda inşallah bugün alınacak bu eğitimlerden sonra o ilk müdahaleyi din görevlilerimiz yapacak ve insanlarımızın hayatta kalmalarına katkı sağlayacak. Bugün arkadaşlarımızla birlikte başladık, Kurban Bayramı'nın akabinde ilçelerimiz de dahil devam edecek. İlçelerimizde şu anda bu hizmetleri alacak arkadaşlarımızı tespit ediyoruz. Şu anda Çatalzeytin'de 22 din görevlisi bu eğitimleri almak için hazır bekliyor. İnsanlığa da bu yönüyle hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından din görevlilerine uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. İki gün sürecek eğitim sonrasında düzenlenecek sınavda başarılı olanlara sertifika ve ilk yardım kimlik kartı verilecek.