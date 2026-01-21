Haberler

Kastamonu'da dilencilik yapan 7 kişiye para cezası uygulandı

Güncelleme:
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, dilencilik yaparak çevreyi rahatsız eden 7 kişiye toplam 43 bin 382 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, dilenen kişilerin kullandığı araçlar da trafikten men edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren kişilerle ilgili çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yakalanan 7 kişiye toplam 10 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

Dilenen kişilerin kullandıkları 3 araca da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 32 bin 906 lira idari para cezası kesilerek, araçlar trafikten men edildi.

