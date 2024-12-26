Kastamonu'da 'Dijitale Yön Verecek Gençlik' Projesi Başladı

Kastamonu'da hayata geçirilen "Dijitale Yön Verecek Gençlik" projesinin açılışı yapıldı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 200 lise öğrencisine, 24 hafta süresince yapay zeka, siber güvenlik, kodlama, büyük veri ve teknoloji okuryazarlık eğitimleri verilecek.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, bugün gelinen noktada teknolojinin takip edilmesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Proje kapsamında çok önemli bir eğitim programı olduğunu anlatan Dallı, "Tüm bu çalışmaların amacı, sizi geleceğe yön verecek bilgiyle donatmaktır. Bu eğitim programını sakın ihmal etmeyin. Bu, kendi kendine bulunabilecek veya parayla satın alınabilecek bir fırsat değil. 24 hafta boyunca alacağınız eğitim, paha biçilmez değere sahiptir. Bu tarihi fırsatları iyi değerlendireceğinize inanıyorum. Dünyanın gidişatını defalarca değiştiren Türk milleti olarak bu konuda da gayretle çok güzel sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çeken Dallı, "Bu başarıların temelinde yapay zeka ve yazılım gibi ileri teknoloji alanlarında yapılan çalışmalar yer alıyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise dünyanın hızlı şekilde değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu dile getirdi.

Bu değişimin en çok teknoloji alanında olduğuna işaret eden Gümüş, "Eğitimden ekonomiye, ekonomiden tarıma, tarımdan sağlığa kadar yapay zeka ve buna bağlı teknolojilerin hayatımıza hızla entegre olduğunu görüyoruz. Bu sistemleri geliştiren ve yönlendiren ise nihayetinde insanın zihni, düşüncesi ve becerisidir. Bu teknolojilere yön verecek projelere ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bugün Valiliğimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz projeyle büyük kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da şunları kaydetti:

"Dünya yepyeni sayfaya geçiyor ve bizler bu dönüşümün tam ortasındayız. Bu sayfanın en önemli dönüştürücü gücü, yapay zekadır. Bu kez geç kalırsak, yalnızca geride kalmayız, tamamen oyun dışı olabiliriz. Artık hepimizin özellikle gençlerimizin yapay zekayla ilgilenmesi gerekiyor çünkü yapay zekanın ekonomiden eğitime, dış politikadan siyasete, iklim değişikliğinden medyaya ve tarıma kadar birçok alanı dönüştüreceğini biliyoruz."