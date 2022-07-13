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Kastamonu'da devrilen traktördeki 10 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
Kastamonu'da devrilen traktördeki 10 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İsmail Çoban yönetimindeki 37 ER 019 plakalı traktör, Kargın köyü mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile traktördeki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

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