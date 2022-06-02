KASTAMONU - Devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler

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KASTAMONU - Devrilen tırın sürücüsü öldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'ten Kastamonu'ya bir fabrikaya odun getiren ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 74 DE 605 plakalı tır, Kastamonu İstanbul kara yolu Araç Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak orta bariyerlere devrildi.

Kazada, tır sürücüsü olay yerinde öldü.

Tırda bulunan odunların yola saçılması nedeniyle İstanbul-Kastamonu kara yolu, bir süre çift taraflı trafiğe kapatıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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